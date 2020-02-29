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Сенатор Морозов оценил предлождение Эрдогана Путину "оставить Сирию Турции"

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сенатор Морозов оценил предлождение Эрдогана Путину
Сенатор О. Морозов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов назвал предложение президента Турции Тайипа Эрдогана российскому президенту Владимиру Путину оставить Турцию "один на один" с сирийскими властями странным.

Сенатор напомнил, что военные армии России находятся в Сирии "основании договора и по приглашению сирийских властей". По слова Морозова у  нас в Сирии "большие военно-стратегические интересы, в частности военные базы". Политик также считает "крайне нелепо" было бы "уйти из Сирии после того, как страна практически очищена от террористов".

Российский политик подчеркнул, что "Сирия - суверенное государство, и не третьим странам, если их к этому не приглашают, определять судьбу этого государства-члена ООН".

Ранее Совбез ООН провел экстренной совещание по ситуации в сирийском Идлибе.
Ситуация в Идлибе обострилась после 27 февраля из-за масштабного нападения боевиков на позиции правительственных войск САР.

Ранее постпред США при ООН Келли Крафт на заседании Совбеза призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии.

ИЧ

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