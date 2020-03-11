Эрдоган обвинил Афины в фашизме

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11 марта 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress/ Xinhua

Президент Турции сравнил действия греческих силовиков с фашистами. Резонансное заявление прозвучало на заседании парламентской фракции правящей партии.

Ситуация на границе Греции до сих пор находится в мировой повестке. Греческие пограничники пытаются пресечь проникновение мигрантов. Они уже начали копать «противобеженцевые» рвы вдоль границы.

Беженцы прорвались из Турции. Они пересекают границу и бегут вглубь европейского континента. Количество нарушителей уже приближается к 150000. Чтобы предотвратить поток, силовики начали открывать огонь. Их уже начали обвинять в использовании жутких пуль, которые наносят глубокие раны пострадавшим.

«Между тем, что совершали нацисты, и действиями греческой стороны на границе нет никакой разницы», — такими словами охарактеризовал Реджеп Эрдоган действия официальных Афин.

Турция долгое время сдерживала поток мигрантов. Таким было соглашение с Евросоюзом. Некоторое время назад Анкара обвинила Брюссель в невыполнении встречных обязательств, а потом перестала сдерживать миграционные потоки, которые проходили через Турцию.