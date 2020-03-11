Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эрдоган обвинил Афины в фашизме

, 18:47 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Эрдоган обвинил Афины в фашизме
Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress/ Xinhua

Президент Турции сравнил действия греческих силовиков с фашистами. Резонансное заявление прозвучало на заседании парламентской фракции правящей партии.

Ситуация на границе Греции до сих пор находится в мировой повестке. Греческие пограничники пытаются пресечь проникновение мигрантов. Они уже начали копать «противобеженцевые» рвы вдоль границы.

Беженцы прорвались из Турции. Они пересекают границу и бегут вглубь европейского континента. Количество нарушителей уже приближается к 150000. Чтобы предотвратить поток, силовики начали открывать огонь. Их уже начали обвинять в использовании жутких пуль, которые наносят глубокие раны пострадавшим.

«Между тем, что совершали нацисты, и действиями греческой стороны на границе нет никакой разницы», — такими словами охарактеризовал Реджеп Эрдоган действия официальных Афин.

Турция долгое время сдерживала поток мигрантов. Таким было соглашение с Евросоюзом. Некоторое время назад Анкара обвинила Брюссель в невыполнении встречных обязательств, а потом перестала сдерживать миграционные потоки, которые проходили через Турцию.

В мире

Издание T24 поведало об «уничтожении» ВКС РФ военных Турции в сирийском Идлибе

Издание T24 поведало об «уничтожении» ВКС РФ военных Турции в сирийском Идлибе

В февральской авиационной атаке в Идлибе, приведшей к гибели 34 военных Турции, участвовали, помимо сирийских сил, ВКС РФ. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью