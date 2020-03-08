Греческих силовиков обвинили в использовании жутких пуль для стрельбы по беженцам

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8 марта 2020, 23:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

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Бойцы греческих сил безопасности используют страшные боеприпасы. Они прикрепляют проволоку к пластиковым пулям. Это делается, чтобы сильнее ранить беженцев. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Греческие силы безопасности пытаются противостоять потоку беженцев, которые хлынули в Грецию. Некоторое время назад появились сообщения о том, что пограничники начали стрелять по мигрантам пластиковыми пулями. Теперь обвинения более резкие.

«Накануне распространились кадры применения греческим солдатом огнестрельного оружия против беженцев», — сообщило турецкое агентство Анадолу: «При осмотре одного из беженцев, получившего ранения пластиковой пулей, стало известно, что силы безопасности Греции прикрепляют к пластиковым пулям проволоку».

Сообщается, что одна такая пуля была извлечена из шеи беженца, раненого греческими силовиками. К ней прикрепили проволоку «в виде гвоздя».

Миграционная повестка стала одной из ключевых тем европейской политики. Некоторое время назад Турция отказалась сохранять статус буферной зоны из-за обмана Евросоюза и перестала мешать движению мигрантов в Европу. Они хлынули в Грецию. Завтра президент Турции едет в Брюссель для обсуждения, в том числе, этой темы.