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После Путина Эрдоган едет в Европу

, 22:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

После Путина Эрдоган едет в Европу
Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress/ Xinhua

Президент Турции Реджеп Эрдоган собирается в Брюссель. Там он проведет переговоры с руководством Евросоюза.

В Брюссель Эрдоган прибудет в понедельник. Его визит запланирован на 9 марта.

Накануне президент Турции встречался с Владимиром Путиным. Поводом стало урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. С Кремлем у Анкары была достигнута договоренность о прекращении огня.

Судя по всему, с Европой турецкий лидер продолжит обсуждение сирийского вопроса. Среди заявленных тем обозначен «сирийский кризис». Впрочем, Анкара и Брюссель будут обсуждать тему беженцев. Эта проблема также упомянута в списке вопросов для обсуждения.

Некоторое время назад разгорелся скандал, когда Турция выпустила сирийских беженцев. Они пересекли границу и просочились в Грецию. Страны Европы пытались сетовать на то, что Турция создала проблему. Но Анкара напомнила Европе о невыполненных с ее стороны обязательствах.

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