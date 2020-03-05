Лавров уточнил, о чем именно договорились Путин и Эрдоган

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5 марта 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Сергей Лавров на скриншоте youtube-видео, сделанном в ходе итогового коммюнике после встречи Эрдогана и Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров только что огласил конкретные решения, которые были приняты в результате встречи Путина и Эрдогана.

Заявление прозвучало сразу после речи Эрдогана. Президент Турции говорил по-восточному витиевато. Лишь в конце своей речи турецкий лидер обозначил конкретное решение. Турция и Россия договорились о полном прекращении огня на линии разграничения в сирийской провинции Идлиб.

Уже Сергей Лавров перечислил конкретные пункты, по которым удалось достичь договоренности. Во-первых, будет прекращен огонь. Это начнется с 00 часов 01 минуты 6 марта 2020 года.

«Второе, создать коридор шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М-4», — продолжил министр иностранных дел РФ: «Третье, 15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4 от населенного пункта Трумба, два километра западнее Серакаб, до населенного пункта Айн-эль-Хаб».

Лавров зачитал дополнительный протокол к заседанию. Он вступил в силу с момента подписания. Географию коридора, о котором говорил Лавров, будут уточнять военные ведомства Турции и России. На это им отводится 7 дней.

Президент Турции прибыл в Москву в четверг. Он встретился с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Идлиб.