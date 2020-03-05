Переговоры Эрдогана и Путина закончились

Кулуарная часть встречи лидеров Турции и России завершилась. Об этом сообщило агентство Анадолу.
Сообщается, что переговоры длились 5 часов 45 минут. Пока результаты не известны.
Сейчас завершилась только рабочая переговорная часть. После нее запланирован официальный брифинг. Уже на нем будут объявлено итоговое коммюнике.
Приезд Эрдогана связан с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. Официальная Анкара проводит там операцию "Весенний щит".
Сейчас идет прямая трансляция финального коммюнике.
ТРАНСЛЯЦИЯ ИТОГОВОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ