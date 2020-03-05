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Переговоры Эрдогана и Путина закончились

, 20:15 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Переговоры Эрдогана и Путина закончились
Путин и Эрдоган на фото Globallookpress/ Alexei Druzhinin

Кулуарная часть встречи лидеров Турции и России завершилась. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Сообщается, что переговоры длились 5 часов 45 минут. Пока результаты не известны.

Сейчас завершилась только рабочая переговорная часть. После нее запланирован официальный брифинг. Уже на нем будут объявлено итоговое коммюнике.

Приезд Эрдогана связан с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. Официальная Анкара проводит там операцию "Весенний щит".

Сейчас идет прямая трансляция финального коммюнике.

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