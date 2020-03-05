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В Москве Путин и Эрдоган начали обсуждение ситуации по Сирии

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве Путин и Эрдоган начали обсуждение ситуации по Сирии
Фото: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган , kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин принял своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в Кремле. Лидеры обеих стран любезно поприветствовали друг друга и сразу перешли к обсуждению конфликтной ситуации в Сирии, которая обострилась после гибели турецких солдат.

Путин выразил свои соболезнования по поводу гибели 33 военнослужащих в Идлибе, а также отметил, что никто, в том числе «сирийские солдаты, не знали об их местонахождении». Российский лидер добавил, что им обходимо проговорить ситуацию, найти пути предотвращения и не разрушать российско-турецкие отношения, которыми обе страны дорожат.

"Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе сейчас очень напряженная ситуация. Весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда (в Москву). Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения несомненно облегчат ситуацию", - поддержал слова Путина Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Москву со своими коллегами из ряда министерств. Сначала встреча пройдет в формате "один на один", а после  они присоединяться к президентам

БА

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