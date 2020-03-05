Эрдоган прибыл в Москву

//Политика 13+

5 марта 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Фото: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган , kremlin.ru

Стало известно о прибытии президента Турции Реджепа Эрдогана в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В четверг, 5 марта, главы государств обсудят сложившуюся в сирийской провинции Идлиб ситуацию.

Кроме Эрдогана на борту самолета находятся министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак и глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Отмечается, что переговоры между лидерами обеих стран запланированы в формате «один на один».

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась после обстрела террористов в Идлибе, где под огонь попали турецкие солдаты, 33 человека погибли. При этом эксперт объяснил, возможна ли война между Москвой и Анкарой.