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Эрдоган прибыл в Москву

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Эрдоган прибыл в Москву
Фото: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган , kremlin.ru

Стало известно о прибытии президента Турции Реджепа Эрдогана в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В четверг, 5 марта, главы государств обсудят сложившуюся в сирийской провинции Идлиб ситуацию.

Кроме Эрдогана на борту самолета находятся министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак и глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

Отмечается, что переговоры между лидерами обеих стран запланированы в формате «один на один».

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась после обстрела террористов в Идлибе, где под огонь попали турецкие солдаты, 33 человека погибли. При этом эксперт объяснил, возможна ли война между Москвой и Анкарой. 

БА

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