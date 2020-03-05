Эксперт ответил, возможна ли война между Россией и Турцией

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5 марта 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, kremlin.ru

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров, комментируя конфликт между Турцией и Сирией из-за гибели турецких военных при обстреле террористов сирийской армией в Идлибе, объяснил, возможна ли война между Анкарой и Москвой.

Известно, что президент РФ Владимир Путин и его коллега Реджеп Эрдоган сразу после инцидента провели телефонный разговор, а также договорились о встрече, которая назначена на 5 марта.

«Не будет никакой войны. Будет локальное противостояние. Мы пришли в Сирию не для того, чтобы оттуда уходить. Пусть турки уходят», - высказал эксперт СП.

При этом Багдасаров отметил, что Эрдоган сильно ослабил турецкий генералитет и берет под контроль армию, которая ранее была гарантом Конституции, поэтому госпереворот в стране тоже маловероятен.

Ранее эксперт призвал Россию действовать более решительно и осмысленно в отношении Турции. По его мнению, переговоры между странами позволят сгладить конфликт только на некоторое время.