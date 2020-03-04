Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока прокомментировал конфликт между Турцией и Сирией

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4 марта 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Can Ozer, globallookpress.com

Эксперта по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров прокомментировал конфликт между Турцией и Сирией. По мнению Багдасарова, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган никогда не скрывал, что его ключевой целью является вся северная Сирия во главе с Алеппо и смена режима Башара Асада - президента Сирии.

5 марта Эрдоган приедет в Москву на переговоры по ситуации в Сирии с Владимиром Путиным.

Напомним, 27 февраля террористы начали масштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск в Идлибе. Армия Асада открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате атаки погибли 36 турецких военных. Эрдоган созвал совещание по безопасности. Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии. Багдасаров убежден, что Анкара никогда не будет союзником Москвы. По прогнозу эксперта, после переговоров Путина с Эрдоганом будет временное примирение на несколько месяцев. А потом снова резкое обострение, - сообщает "СП". Поэтому России необходимо объективно оценивать ситуацию и выработать поведение в ней.

Предположения, что турки могут закрыть пролив Босфор и Дарданеллы — это лукавство. Багдасаров убежден, что они также заинтересованы в торговле с нами, как и мы, и никогда пролив не закроют.

По словам эксперта, России "пора поддержать Рабочую партию Курдистана (РПК)", - "сирийских товарищей". Эта организация в России не считается террористической. Он напомнил, что "Братья-мусульмане" — партия Эрдогана, в России в списке запрещенных террористических организаций.

Соответственно, Эрдоган по российским законам — террорист. Багдасаров считает, что пора действовать более решительно и более осмысленно.

Минобороны РФ обвинило Турцию из-за невыполнения сочинских договоренностей по Сирии. Другие эксперты считают, что Турция способна в короткие сроки выдавить российскую военную группировку из Сирии без ведения боевых действий.