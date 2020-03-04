В Минобороны РФ обвинили Турцию в невыполнении обязательств по Сирии:

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4 марта 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наблюдательные посты вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними.

Конашенков отметил, что по сочинским договоренностям Турция взяла на себя обязательство вытеснить террористов от границ идлибской зоны на 15-20 км. По его словам, вместо этого, за 18 месяцев официально признанные ООН террористические группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам», «Исламской партии Туркестана» и «Хорас ад-Дин» (запрещённые в России организации) вытеснили всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе.

«Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами (посты должны находится у границ зоны деэскалации)», - пояснил он.

Кроме того, Конашенков добавил, что «атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних мирных населенных пунктов и российской авиабазы "Хмеймим" из спорадических стали ежедневными». Он считает, что только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство отправляют необходимую помощь в освобожденные районы мирным жителям, в то время, как Запад показывает "фальшивую" озабоченность ситуацией в зоне деэскалации Идлиб.