В Госдепе сообщили, как США собираются поддержать Турцию в сирийском Идлибе

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3 марта 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон собирается поддерживать действия турецких военных в сирийском Идлибе поставкой боеприпасов. Джеймс Джеффри вместе с постпредом США при ООН Келли Крафт сегодня находятся с визитом в Анкаре.

Они провели переговоры с замминистра иностранных дел Турции Седатом Уналом и посетили приграничную с Сирией провинцию Турции Хатай. После этого американский политик заявил о предоставлении Турции поддержки в Идлибе боеприпасами, - написала газета Sabah.

Президент Турции Эрдоган 5 марта прибудет в Москву для переговоров по ситуации в Идлибе с российским лидером Владимиром Путиным. Сегодня Путину позвонила немецкий канцлер Ангела Меркель, и они обсудили обострении конфликта в этой сирийской провинции.

По данным "АН", сейчас идут бои на окраине поселка Тадиф, недалеко от города Эль-Баб. Целью взять именно этот город президент Турции Эрдоган заявлял еще в 2017 году.

Башар Асад объявил дату выбров в парламент Сирии.