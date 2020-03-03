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Башар Асад объявил дату выборов в парламент Сирии

, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Башар Асад объявил дату выборов в парламент Сирии
Башар Асад, фото из соцсети

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписал указ, которым назначил дату проведения выборов в Народный совет Сирии 13 апреля 2020 года. Указ о парламентских выборах 13 апреля подписан 3 марта.

Информацию о назначенных Асадом выборах в сирийский парламент огласили в пресс-службе администрации сирийского президента.

Граждане Сирии 13 апреля смогут  избрать депутатов однопалатного парламента третьего созыва. 

Выборы в Сирии проходят каждые четыре года. Предыдущие выборы в сирийский парламент состоялись 13 апреля 2016 года. В Народный совет САР входят 250 депутатов.

 

ИЧ

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