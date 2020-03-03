Башар Асад объявил дату выборов в парламент Сирии

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписал указ, которым назначил дату проведения выборов в Народный совет Сирии 13 апреля 2020 года. Указ о парламентских выборах 13 апреля подписан 3 марта.
Информацию о назначенных Асадом выборах в сирийский парламент огласили в пресс-службе администрации сирийского президента.
Граждане Сирии 13 апреля смогут избрать депутатов однопалатного парламента третьего созыва.
Выборы в Сирии проходят каждые четыре года. Предыдущие выборы в сирийский парламент состоялись 13 апреля 2016 года. В Народный совет САР входят 250 депутатов.