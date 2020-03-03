Повстанцы вышли к городу, после которого обещалось конец войне

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3 марта 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress. Xinhua

В окрестностях города Эль-Баб идут ожесточенные бои. Именно этот город назывался конечной целью турецких военных. С таким заявлением выступал Эрдоган. Но тут есть нюанс. Финальную цель взять именно этот город президент Турции заявлял еще в 2017 году.

Сейчас идут бои на окраине поселка Тадиф. Он находится в окрестностях города Эль-Баб.

«Бои в этом районе завязались в ответ на попытку сил Асада прорвать линию обороны», — сообщило турецкое агентство Анадолу: «Погибших или раненых в рядах оппозиции нет».

Эти бои могут стать промежуточной точкой в развязавшемся конфликте. Официальная Анкара называла город Эль-Баб был финальной целью операции.

«Конечная цель — это очистить область площадью пять тысяч квадратных километров», — заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя взятие города Эль-Баб.

С тем заявлением турецкий лидер выступал в 2017 году. Тогда Анкара проводила операцию «Щит Евфрата».

Нынешняя эскалация конфликта произошла в ходе операции «Весенний щит». Сирийские повстанцы начали борьбу с армией Башара Асада в провинции Идлиб. Сейчас там идут ожесточенные бои.