В Турции ждут от Эрдогана сохранения дружбы с РФ

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5 марта 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Путин и Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Alexei Druzhinin

Эксперты надеются, что ситуация в Идлибе не скажется на сотрудничестве Москвы и Анкары. Об этом пишут СМИ в Турции.

Визит президента Турции Реджепа Эрдогана стал поводом для обсуждений в экспертном сообществе. В сирийской провинции Идлиб произошло обострение обстановки. Оппозиция давит армию официального Дамаска. Повстанцев поддерживает правительство Турции. Чтобы решить ключевые вопросы, Эрдоган направился в Москву.

«Если поставить на одну чашу весов Идлиб, а на другую экономическое сотрудничество Турции и России – второе перевесит. Экономические, культурные, политические, геополитические отношения между странами важнее, чем временный идлибский кризис», — цитируют турецкие СМИ экспертов.

Сейчас встреча двух лидеров в самом разгаре. Накануне Реджеп Эрдоган анонсировал свои требования. Он объяснил, чего он потребует от Путина.