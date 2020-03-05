Путин провел совещание Совбеза перед встречей с Эрдоганом

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5 марта 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

На оперативном совещание с постоянными членами Совета безопасности наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня обсуждалась ситуация вокруг Идлиба. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, участники совещания обсудили ряд вопросов российско-турецких двусторонних отношений, в том числе в рамках подготовки к запланированному на 5 марта рабочему визиту в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подробности оперативного совещания, в частности, ситуации в Идлибе, не сообщаются.

Что касается встречи президентов, то накануне турецкий лидер пояснил, что будет требовать от российского коллеги «незамедлительного прекращения огня в Сирии».