Эрдоган рассказал, что потребует от Путина

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4 марта 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Реджеп Эрдоган на фото Globallookpress/ Sergei Chuzavkov

Мнение Кремля не интересно. Президент Турции рассказал, о чем будет говорить с Путиным. Реджепа Эрдогана процитировало турецкое агентство Анадолу.

Встреча Эрдогана с Владимиром Путиным назначена на четверг. Они увидятся 5 марта. Поводом для этого станет обострение обстановки в сирийской провинции Идлиб. Накануне своего визита президент Турции встретился с журналистами. Его спросили, выступала ли российская сторона с какими-либо предложениями.

«Вопрос инициатив на данный момент не актуален», — ответил Реджеп Эрдоган.

Турецкий лидер пояснил, что будет требовать от российского коллеги «незамедлительного прекращения огня в Сирии».

Некоторое время назад СМИ заявили о том, что официальная Анкара намерена добиваться перемирия. Однако эти заявления опроверг находящийся в Идлибе репортер Фарук Шами. Он уточнил, что президент Турции в действительности говорил о другом.