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В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в четверг

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в четверг
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Xinhua
Во вторник в Кремле подтвердили встречу в РФ президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры политика состоятся в грядущий четверг, 5 марта.
 
Согласно данным пресс-службы Кремля, в рамках грядущей встречи Путин и Эрдоган обсудят проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации.
 
Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию с однодневным рабочим визитом. Точная дата поездки, однако, не была определена.
ЕТ

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