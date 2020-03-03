В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в четверг

Во вторник в Кремле подтвердили встречу в РФ президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры политика состоятся в грядущий четверг, 5 марта.

Согласно данным пресс-службы Кремля, в рамках грядущей встречи Путин и Эрдоган обсудят проблематику урегулирования в Сирии с учетом обострения в Идлибской зоне деэскалации.