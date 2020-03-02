Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни посетить Россию. Согласно последней информации администрации турецкого лидера, политик может нанести визит в РФ в грядущий четверг, 5 марта.

В сообщении администрации главы Турции уточняется, что Эрдоган прибудет в Россию с однодневным визитом.