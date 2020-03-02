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Эрдоган планирует в ближайшие дни посетить Россию

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эрдоган планирует в ближайшие дни посетить Россию
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Kay Nietfeld/dpa
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни посетить Россию. Согласно последней информации администрации турецкого лидера, политик может нанести визит в РФ в грядущий четверг, 5 марта.
 
В сообщении администрации главы Турции уточняется, что Эрдоган прибудет в Россию с однодневным визитом.
 
В минувшее воскресенье, 1 марта, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и Турции в рамках встречи в Москве намерены обсудить, как выполняются сочинские договоренности по Сирии.
ЕТ

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Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

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