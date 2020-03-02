Эрдоган хочет, чтобы Россия сделала первый шаг к миру

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2 марта 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эрдоган на фото Globallookpress/ Xinhua

Турция ждет конкретных шагов от России для прекращения огня. Об этом заявил Реджеп Эрдоган. Это выглядит попыткой Анкары сохранить лицо. Путин конкретный шаг уже сделал. Правда, он выглядит, как издевка в ответ на уловку.



Свое заявление Эрдоган сделал, когда комментировал операцию «Весенний щит». Анкара проводит ее на северо-западе Сирии.

«Мы надеемся на конкретные шаги России по обеспечению режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, что позволит урегулировать ситуацию», — пояснил президент Турции.

Эрдоган пояснил, что военные действия в рамках операции «Весенний щит» стали ответом на гибель турецких военнослужащих.

В ближайшее время президент Турции планирует встретиться с Владимиром Путиным. Сейчас официальная Анкара отказалась от прежней агрессивной риторики. И даже заговорила о развитии туризма, как ни в чем ни бывало.

В заявлении турецкого лидера читается уловка. Он как будто, хочет сохранить лицо после неудачи, поэтому и предлагает Москве сделать первый шаг. Требуемый Эрдоганом конкретный шаг Владимир Путин уже сделал. Он заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать. Это заявление, по сути, ничего не значит. Но в контексте требований главы официальной Анкары, оно выглядит, как небольшая дипломатическая шпилька. Вам хотелось конкретных шагов, так, вот, они.