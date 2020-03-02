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Эрдоган говорил не о перемирии

, 15:31 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Эрдоган говорил не о перемирии
Реджеп Эрдоган на скриншоте youtube-видео

Президент Турции говорил о продолжении операции «Весенний щит». Ранее агентства распространили информацию о предложении Реджепа Эрдогана в адрес Кремля. Говорилось, что турецкий лидер потребовал конкретных шагов для перемирия. Репортер из Идблиба уточнил, на самом деле глава официальной Анкары говорил совсем о другом.

О том, что президент Турции требует перемирия, сообщили в том числе турецкие СМИ. На самом деле, Реджеп Эрдоган требовал от Башара Асада отступить. Это уточнил репортер Фарук Шами. Журналист находится в Идлибе, и внимательно следит за разворчивающимися событиями.

«Если силы сирийского режима не отойдут к границам, определенным Турцией, их судьба — погибнуть», — процитировал Эрдогана Фарук Шами: «Мы обязаны победить и уничтожить тех, кто стал причиной гибели наших солдат. Я снова говорю России и Ирану: у Турции нет проблем с вами в Сирии».

Репортер из Идлиба пояснил, что официальная Анкара сохраняется настойчивость. И снова процитировал Эрдогана: «Потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, — это лишь начало».

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