Греция роет противобеженцевые рвы на границе

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10 марта 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

ситуация на греческой границе на скриншоте youtube-видео

Греческие пограничники начали копать траншеи. Таким образом они пытаются остановить поток беженцев из Турции.

Афины пытаются сдержать лавину беженцев, которые хотят прорваться в Европу. Количество мигрантов, которые уже просочились через греческую границу приближается к 150 000.

«В районе пограничной реки Мерич позади заградительной линии из колючей проволоки создается вторая «линия защиты» из мешков с песком и рвов», — сообщило агентство Анадолу.

Экстренные меры были предприняты властями Греции были предприняты после того, как Турция перестала сдерживать миграционные потоки. Соответствующее соглашение с Евросоюзом было принято несколько лет назад. Анкара соблюдала принятые на себя обязательства. Брюссель о выполнении договора со своей стороны забыл.