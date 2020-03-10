Греция роет противобеженцевые рвы на границе

Греческие пограничники начали копать траншеи. Таким образом они пытаются остановить поток беженцев из Турции.
Афины пытаются сдержать лавину беженцев, которые хотят прорваться в Европу. Количество мигрантов, которые уже просочились через греческую границу приближается к 150 000.
«В районе пограничной реки Мерич позади заградительной линии из колючей проволоки создается вторая «линия защиты» из мешков с песком и рвов», — сообщило агентство Анадолу.
Экстренные меры были предприняты властями Греции были предприняты после того, как Турция перестала сдерживать миграционные потоки. Соответствующее соглашение с Евросоюзом было принято несколько лет назад. Анкара соблюдала принятые на себя обязательства. Брюссель о выполнении договора со своей стороны забыл.