В МВД Турции уточнили количество беженцев, прорвавшихся в Грецию

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2 марта 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Более 117 тыс. сирийских беженцев на текущий момент пересекли границу Турции и Греции. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил журналистам турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Он уточнил, что речь идет о времени, которое прошло с 28 февраля. Уточненное число покинувших Турцию сирийских беженцев достигло 117 тысяч 677 человек. Люди прорвались в Грецию через провинцию Эдирне.

Об этом министр написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. Сирийцы попадают в Грецию, переправляясь через реку Мерич, либо по суше, проделывая бреши в пограничной изгороди, сообщает газета Sabah.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что число беженцев, сбежавших из Турции, уже перевалило за сто тысяч человек. В Сети даже появилось видео, как мигранты пересекают границу с Грецией и Болгарией.