СМИ: У мэра Майами Суареза диагностирован коронавирус после встречи с президентом Бразилии Болсонару

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13 марта 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фрэнсис Суареc, фото: Facebook.com/FrancisXSuarez

У мэра города Майами (США, штат Флорида) Фрэнсиса Суареза диагностирован коронавирус COVID-19 после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и членами бразильской делегации.

О том, что у мэра Майами положительный результат теста на коронавирус, написала газета Miami Herald со ссылкой на самого Фрэнсиса Суареза.

Президент США Дональд Трамп встречался накануне с Болсонару. Мэр Майами также встречался с с бразильской делегацией, у одного из членов которой был выявлен коронавирус. Диагноз ему поставили спустя четыре дня после того, как он присутствовал на встрече.

СМИ писали, что у бразильского президента Жаира Болсонару выявлен коронавирус. Он лично эту информацию опроверг.

В Бразилии зафиксировано четыре новых случаев заболевания, в том числе у ребенка.

Президент США Дональд Трамп усилил меры борьбы с коронавирусом, который распространился уже более чем в 100 странах мира.