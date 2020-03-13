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13 марта 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Жаир Болсонару, фото: Zhao Yan, globallookpress.com/

У президента Бразилии Жаира Болсонару диагностирован коронавирус. Положительный результат показал первый тест. 64-летний Болсонару сдал еще один, повторный анализ на вирус COVID-2019.

Теперь ожидается его результат. Об этом единственное из бразильских СМИ сообщило издание Jornal O Dia со ссылкой на источники в администрации президента Бразилии.

Официально информации о результатах анализов, взятых у 64-летнего Жаира Болсонару, пока не поступало.

Коронавирус ранее был подвержен у сотрудника президента Бразилии, отвечающего в его администрации за коммуникации. Они ездили в США на встречу с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Штатов Майком Пенсом.

Трамп и Пенс не собираются обследоваться на коронавирус, так как у них не было тесного контакта с зараженным бразильцем. Глава Белого дома заявил, что его не волнует информация о том, что один из членов бразильской делегации заражен коронавирусом.