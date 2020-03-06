Коронавирус в Бразилии. Какие будут последствия

//В мире 13+

6 марта 2020, 23:32 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

В трущобах, фото соцсети

Коронавирусная инфекция совсем недавно проникла и в Южную Америку. География её распространения увеличилась. В Бразилии за день зафиксировано уже четыре новых случаев заболевания Covid-19. Буквально вчера эта болезнь была выявлена медиками у девочки. Ребёнок чувствует себя вполне нормально, так как симптомы ещё не успели проявиться.

Напомним, что у коронавирусной инфекции длительный инкубационный период, продолжающийся от двух до трёх недель. В первые недели вообще невозможно ничего определить. Самочувствие вполне нормальное, и, казалось бы, ничто не мешает жить. Но глубоко внутри уже начинает свою деятельность зловещий античеловеческий вирус. Впоследствии, он поражает лёгкие и вызывает тягчайшую атипичную пневмонию, которая может закончиться весьма плачевно. Для самой Бразилии вспышка заболевания крайне опасна и грозит непредвиденными последствиями. Ведь уровень жизни в этой стране – не слишком хороший, и это ещё мягко говоря. Вспомните гигантские фавеллы, кварталы для беднейшего населения, в которых атмосфера ничем не лучше чем в индийских трущобах.

Почему в Бразилии лучше не бывать инфекции? Всё из-за обилия ужасающих трущоб, в которых царит страшная антисанитария. В этих громадных комплексах живут бедняки, у которых даже дальние предки не имели возможности пробиться к финансовому достатку. В этих местах процветают наркоторговля и бандитизм. В Бразилии до сих пор действуют мафиозные картели, распространяющие наркотические средства, и власть их по-прежнему сильна. В периферийных областях картели даже имеют неплохую поддержку среди коррумпированных чиновников. Как бы ни боролись местные власти с «раздувшимися» криминальными структурами, полное их уничтожение едва ли случится в ближайшие годы. В этой стране не всё так гладко и со здравоохранением, особенно в провинциальной части.

Там проживают и индейские племена, для которых вспыхнувшая инфекция может обернуться чередой смертей. Эти народы ещё застряли в древности, и их шаманизм едва ли поможет против надвигающейся угрозы. Коронавирус может спокойно погубить эту, казалось бы, обширную и прекрасную страну. Бразильцам стоит молиться ежедневно, чтобы инфекция прекратила своё распространение. Иначе фатальный исход попросту неизбежен. Это не та страна, где царит европейский уровень здравоохранения, и где даже от тяжелейшей болезни могут спасти врачи. Коронавирус действует в основном там, где нет нормальных санитарных условий, и в Бразилии он может распространиться слишком быстро. Будем надеяться, что всё же инфекцию удастся сдержать местным медикам и не допустить её «путешествия» по всей Южной Америке.