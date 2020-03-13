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Президент Бразилии опроверг сообщения о диагностированном у него коронавирусе

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Бразилии опроверг сообщения о диагностированном у него коронавирусе
Жаир Болсонару, фото: Lev Radin, globallookpress.com/

Президент Бразилии Жаир Болсонару опроверг сообщения о диагностированном у него коронавирусе.
"Не верьте фальшивым СМИ!", - написал бразильский президент на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация о заражении Болсонару коронавирусом. Якобы коронавирус был диагностирован у сотрудника его администрации, с которым он ездил на встречу в США с Дональдом Трампом. По словам президента Бразилии, он не болен коронавирусом.

СМИ писали, что Болсонару сдал второй анализ. Коронавирусная инфекция совсем недавно проникла в Южную Америку. География её распространения увеличилась. В Бразилии  зафиксировано  четыре новых случаев заболевания, в том числе у ребенка.

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