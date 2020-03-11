Турция дала беженцам еды

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11 марта 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Сирийские беженцы на греческой границе на фото Globallookpress.com/ Mohssen Assanimoghaddam

Официальная Анкара оказывает помощь мигрантам, скопившимся на границе с Грецией. Им предоставляют трехразовое питание. Об этом рассказали турецкие СМИ.



На границе с Грецией скопились сирийские мигранты, которые сбежали от войны. Они пытаются прорваться в Европу, которая декларирует сочувствие к беженцам.

На самом деле, эта толерантность не выходит за рамки деклараций. В реальности Евросоюз уговорил Турцию стать буферной зоной и не пускать беженцев на континент. В рамках договоренностей Брюссель взял встречные обязательства. Однако выполнять их отказался.

Официальная Анкара несколько лет напоминала Европе о том, что было бы хорошо выполнять свои обязательства, однако Брюсселю было все равно. В конце концов, терпение турецких властей лопнуло, и они отказались от роли аккумулятора в буферной зоне.

Десятки тысяч беженцев хлынули через греческую границу. Они просочились на территорию Греции. Афины бросились укреплять приграничную зону. Сейчас там роют «противобеженцевые» рвы, а пограничники расстреливают сирийских мигрантов, которые пытаются прорваться на континент. Поведение греческих силовиков уже вызвало возмущение у Анкары. Эрдоган даже сравнил их действия с фашистскими.

Со своей стороны, Турция приняла участие в судьбе бедолаг, которые волею судьбы вынуждены были бежать из дома. Волонтерские организации предоставляют беженцам трехразовое питание, они обеспечиваются предметами первой необходимости. Места спонтанных лагерей оборудуются душевыми кабинами и туалетами.