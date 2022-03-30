Угробили авиастроение, на чём будем летать в условиях санкций?

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30 марта 2022, 13:32

По словам министра Дениса Мантурова, «импортозамещённый» «Суперджет» появится в авиакомпаниях не раньше 2024 года. Правда, на 19 бортов, которые планируют произвести в текущем году, есть задел из зарубежных комплектующих, и они будут построены.



Мантуров сообщил, что серийное производство импортозамещённой версии более крупного и дальнобойного, чем «Суперджет», российского самолёта МС‑21 начнётся в 2024 году. Этому лайнеру тоже отказано в зарубежных комплектующих и двигателях. И надо понимать, что самолёт сразу, десятками и сотнями, строить не получится. Какое-то время можно «продержаться» на летающих в авиакомпаниях боингах и эрбасах, но без своевременной поставки запчастей и это когда-то закончится. Значит, смотреть надо в сторону хорошо известной отечественной техники.



В наличии есть три широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнера Ил‑96‑300, которые вывели из эксплуатации и находятся на хранении в Жуковском. Ещё одна машина стоит в Воронеже на аэродроме авиазавода «ВАСО». На них ничего импортозамещать не надо, даже система предупреждения столкновения в воздухе есть отечественная. Бригады с «Ильюшина» оценили состояние авиалайнеров и пришли к выводу, что, несмотря на достаточно большой налёт в часах, ресурс остался, самолёты вполне способны потрудиться ещё 3–4 года. Это, конечно, капля в море, но критичные направления, например Дальний Восток, с западной частью страны свяжут.



На заводе, где серийно делают Ил-96, на выходе, в разной степени готовности ещё четыре лайнера, но это заказ Специального лётного отряда (СЛО) России, который обеспечивает перелёты первых лиц государства. На них авиакомпании даже не смотрят. Надо ждать новый Ил-96‑400М и его серийное воплощение. Быстро увеличить объёмы производства не выйдет – чиновники ради боингов фактически удушили громадный завод, который за 33 года серийного выпуска лайнера Ил-96, с 1988 по 2021 год, сдал заказчикам всего 33 самолёта. В среднем один в год... Для сравнения: с 1979 по 1997 год этот же завод сделал 106 лайнеров Ил-86 той же размерности.



Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ещё 17 марта заявил, что необходимо рассмотреть возможность возобновления серийного выпуска среднемагистральных Ту-204/214 и российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96. Ему вторит министр Денис Мантуров.



История с боингами и эрбасами в российских небесах заиграла новыми красками благодаря главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Он ответил критикующему спецоперацию на Украине председателю Международной шахматной федерации Аркадию Дворковичу. Дворкович даже принял решение о переносе штаб-квартиры из Москвы в Индию. Рогозин припомнил бывшему вице-премьеру России его работу в правительственной комиссии по импортозамещению:



«Аркаша, голубь ты наш! Ты лучше ответь, почему при твоём кураторстве Минтрансом и «Аэрофлотом» вы противились закупке российских самолётов и подсадили нас всех на Boeing и Airbus? Ты чем тогда думал, «миротворец»? Расскажи также про свои успехи в импортозамещении, ведь ты курировал всю гражданскую часть промышленности России и данную работу в правительственной комиссии по импортозамещению. Думаешь, спрячешься за шахматной доской от этих вопросов миллионов людей, чьё право на передвижение ты и тебе подобные поставили под сомнение?» – написал Рогозин в своём Telegram-канале.



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