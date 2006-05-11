Карвалью: «Ярассказал Рональдиньо про Россию»

В прошлом году 23-летний полузащитник ЦСКА Даниэль Карвалью стал лучшим футболистом России. Таковым его признали большинство болельщиков, спортивных журналистов, а также тренеров и капитанов команд премьер-лиги. Никому из легионеров прежде добиться этого не удавалось. И в нынешнем чемпионате страны бразилец по-прежнему остается на главных ролях. История может повториться?

Что позволено бразильцу



– ДАНИЭЛЬ, финал прошлогоднего Кубка УЕФА до сих пор перед глазами?

– Конечно, ведь это был самый знаменательный день в моей жизни. Запомнилась каждая деталь: голы, забитые нами, то, как истово мы их праздновали на поле. Меня признали лучшим игроком той встречи…



– И вручили персональный памятный кубок и чек на 10 тыс. евро.

– Кубок я отвез к себе домой в Бразилию, он пополнил коллекцию уже завоеванных за карьеру призов. А деньги передал на благотворительность в Россию, где сейчас живу.



– Любопытно, как вы отметили тогдашний европейский триумф: обмыли Кубок УЕФА? Вообще, можете позволить себе лишнего на радостях, как это нередко случается у нас, русских?

– Тогда в раздевалке было море шампанского и горы бутылок с пивом. Я обрызгался пенистым вином и выпил бутылочку пива. Так же было и после победы нашей команды в российском чемпионате. Надо знать границы дозволенного – у профессионального футболиста они очень тесные.



– Даже когда в честь вас и ваших товарищей поднимает тост президент страны, в которой вы работаете? Какое впечатление произвел на вас Владимир Путин на приеме по случаю сногсшибательного успеха армейцев?

– Безусловно, все мы испытывали огромную гордость. К сожалению, там не было переводчика, и я далеко не все из беседы понимал. Но обстановка царила волнительная и торжественная. На память сохранилась фотография игроков и тренеров ЦСКА с президентом России. И шампанского в этих обстоятельствах было грех не выпить. А вот от икры, предложенной на фуршете – и от черной, и от красной, – я отказался. Мне толковали, что, мол, национальный деликатес, к тому же икра очень полезная, но – не ем я ее, и все!



С Газзаевым можно иметь дело



– О ВКУСАХ не спорят. Но если серьезно, что в России и в частности в Москве, вам не нравится или раздражает сильнее всего?

– Безумства дорожного движения, какого не встретишь даже в безалаберной на взгляд европейцев, Южной Америке. Тут лихие водители и по встречной полосе как угорелые носятся, и запросто ездят по тротуару. Да у нас в Бразилии такую наглую машину прохожие сразу бы прямо на тротуаре и перевернули вместе с хозяином!



– Сами-то все правила движения строго соблюдаете? Наши гаишники к вам не придираются?

– Все документы на мой джип в полном порядке, а правила никогда не нарушаю. Так что рандеву с дорожными полицейскими – редчайший случай. Хотя и бывало. Звонил я тогда нашему клубному переводчику Максиму и просил: «Макс, срочно приезжай, выручай, я там-то и там-то».



– Да уж, не только полицейские, но и, как вы не раз говорили в своих интервью, люди у нас в отличие от латиноамериканцев в большинстве своем имеют вид если не суровый, то какой-то замкнутый…

– Но ведь так и кажется! Мы, бразильцы, куда более открытый, веселый и общительный народ, несмотря на любые проблемы. А для того чтобы русский улыбнулся, пошутил с тобой и, развлекаясь, подначивал, надо оказаться с ним в неформальной обстановке.



– Понятно: для бразильцев очень важно, обладают ли окружающие чувством юмора. А как с этим обстоит дело у человека, под руководством которого вам приходится тренироваться и выступать, – Валерия Газзаева?

– Нормально обстоят: достаточно несколько раз увидеть его смеющимся и станет понятно, что с Газзаевым можно иметь дело.



– Насколько известно, он не очень-то часто шутит с игроками команды…

– Со мной и моими соотечественниками Вагнером, Дуду и новичком ЦСКА нападающим Жо – постоянно. И мы над ним подтруниваем, когда, например, занимаясь игроками, пробьет и промажет мячом мимо ворот. Или вот недавно на тренировке Газзаев споткнулся и упал. Мы тотчас окружили его, спрашиваем через переводчика: «Тренер, Вы слишком устали, может, лучше отменить вечернее занятие?» Сеньор Валерий расхохотался: «Не дождетесь».



Особенности национального футбола



– В ЧЕМ, на ваш взгляд, основная разница между бразильским и русским футболом?

- В Бразилии все игроки обладают незаурядной техникой. В России, правда, тоже встречаются техничные футболисты, но при этом ваш футбол носит, прежде всего, силовой характер. На поле постоянно идет жесткая борьба. Корпус в корпус. Самое пока сильное впечатление новичка ЦСКА и моего приятеля Жо: как же здесь все время по ногам лупят! Кроме того, тут больше бегают игроки, а в Бразилии быстрее и точнее по полю и воздуху перемещается мяч.



– Кстати, о вашем 20-летнем соотечественнике – форварде армейцев. Жо впечатляюще дебютировал в российском чемпионате, с отрывом возглавив гонку бомбардиров. Здешний рекорд результативности в первенстве – 25 забитых мячей – принадлежит Олегу Веретенникову. Как вы думаете, Жо способен его превзойти?

– А почему нет? Мы все ему в этом постараемся помочь. Лишь бы не утратил эту свою жажду забивать.



– Знаю-знаю, в начальных турах вы даже уступили ему пару раз свое право на реализацию пенальти...

— Ему же это явно пошло на пользу: как это у вас принято говорить, аппетит приходит во время еды.



— На вашей родине принято награждать футболистов какими-то прозвищами. Тот же Вагнер – он же еще и Лав. Или Жо – его настоящее имя Жоао. А у вас было какое то прозвище?

– Нет. В детстве все называли Дани, когда подрос – Даниэлем.



– Зато армейские болельщики окрестили вас знаете как? Карвалолом...

– Да, я в курсе, это кажется, такое лекарство, чтобы успокоить сердце.



– В общем, да, но фанаты вкладывают в прозвище другой смысл: ваша игра льстит их амбициям, проливает бальзам на болельщицкие души.

– Кажется, я обязан кое-что изменить в своих представлениях в чувстве юмора россиян: цеэсковской торсиде в его наличии не откажешь.



- Главный тренер бразильской сборной Карлос Альберто Паррейра сказал в Москве, что хорошо знает и помнит вас еще с юношеских времен…

– Паррейра когда-то работал тренером в «Интернасьонале» из Порту-Аллегри. Случайно увидел меня, мальчишку, и пригласил в профессиональный футбол. На нынешний Чемпионат мира он уже сформировал национальную команду. Я понимаю, что время моего поколения для выступления за бразильскую сборную пока не пришло, но через 4 года оно должно непременно настать – это самая большая мечта всей моей жизни.