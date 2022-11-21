Татуировка – это не одежда: болельщикам в Катаре придется ходить трезвыми и не оголяться, но целоваться на стадионе разрешили

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21 ноября 2022, 14:06

Фото: Global Look Press

Для фанатов, которые прибыли на чемпионат мира в Катаре ФИФА подготовила «кодекс поведения на стадионе». В связи с особенностями арабской страны, правила в этот раз более строгие, чем обычно.

Нельзя «снимать предметы одежды или иным образом оставаться в раздетом состоянии». «Во избежание сомнений, татуировки на теле и краска для тела не являются одеждой», – на всякий случай поясняют в своде правил.

Фанаты ни в коем случае не должны «явно находиться под воздействием алкоголя, наркотиков или любого наркотического вещества». Гостям чемпионата следует помнить, что за нетрезвый вид в публичном месте можно на полгода угодить в тюрьму. Продажа спиртных напитков на стадионах запрещена, выпить смогут только те, кто приобрел вип-билеты.

Бутылки, банки и вообще любые сосуды пронести не дадут. Еду можно взять с собой только для младенцев или тем, у кого есть справка от врача.

Никаких воздушных шаров, рулонов из бумаги. Вувузелы, свистки, громкоговорители и какие-либо музыкальные инструменты запрещены.

Сумма трех измерений длины, ширины и высоты сумки, которую может взять с собой болельщик, не должна превышать 75 сантиметров. Безопасность будут обеспечивать пакистанские и турецкие военные.

Правила строже, чем на предыдущих чемпионатах, тем не менее представители ФИФА проделали огромную работу, чтобы добиться толерантности местных властей к иностранным болельщикам. Так, например, женщины не будут подвергнуты обвинениям, если заявят об изнасиловании. Еще одно достижение - гости смогут остановиться в одном номере, несмотря на семейное положение и пол. Фанатам разрешили целоваться на стадионе и держаться за руки.

Между тем стало известно, что правительство Катара отказалось принять самолет сборной Германии из-за пропаганды ЛГБТ.