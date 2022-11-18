Катар проведёт самый дорогой чемпионат мира в истории, потратив на него в 20 раз больше, чем Россия в 2018 году

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18 ноября 2022, 14:47 Ксения Калуга Источник: Sports.ru

Фото: Global Look Press

Следующий чемпиона мира по футболу состоится в Катаре. Мероприятие пройдёт с 21 ноября и закончится 18 декабря. Страна тщательно подготовилась к турниру. За его организацию она отдала 220 млрд долларов. Это в 15-20 раз больше, чем потратила Россия. На что же ушли деньги?

220 млрд долларов – это половина годового бюджета РФ. На организацию ЧМ-2018 Россия отдала от 11,6 до 14, 2 млрд долларов. За эту сумму она построила новых шесть стадионов, а также внесла средства на организацию.

Катар, в свою очередь, выстроил 8 стадионов, семь из которых сделаны с нуля. На это власти потратили 6,5 млрд долларов. Оставшаяся сумма ушла на инфраструктурные объекты, которые входят в госпрограмму Qatar National Vision 2030 (QNV). Правительство страны решило, что все проекты, которые реализуются в рамках QNV, – это и затраты на организацию ЧМ. Отсюда и выходит такая большая сумма.

К турниру Катар сделал множество проектов. В Дохе в 2019-м запустили метро, где работают 37 станций. Там пассажиров обслуживают современные беспилотные поезда, развивающие скорость до 107 км/час. В 2014-м открыли аэропорт Hamad International, на который потратили 16 млрд долларов. Кроме этого, к чемпионату достроили скоростную автомагистраль Doha Expressway – новую дорожную сеть Дохи и пригородов. Вся дорожная система оснащена интеллектуальной системой контроля и управления, пишет источник. Также построили 450 км пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек. Однако главная расходная часть бюджета ЧМ-2022 – это строительство нового города Лусаила на месте небольшой деревушки от Дохи. По словам экспертов, после завершения мундиаля он должен стать конкурентом Дубаи.