С 8 по 14 марта 2022 года в Суздале проходит чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ

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13 марта 2022, 11:55

Международная федерация всестилевого каратэ (IASKF) и Федерация всестилевого каратэ России. Мероприятие прошло при большой поддержке Министерства спорта России, а также Правительства Владимирской области.

На сегодняшний день в России активно развиваются боевые искусства. В первых рядах многообразия единоборств хотелось бы отметить всестилевое каратэ, которое в последнее время активно развивается как на территории России, так и за ее пределами, и уже второй раз проводится Чемпионат мира по этому виду спорта.

В этом году Международная федерация всестилевого каратэ при большой поддержке Министерства спорта России и Российского Союза боевых искусств проводит Чемпионат мира по всестилевому каратэ в одном из самых красивых русских городов, расположенных во Владимирской области в сердце Золотого Кольца России - в городе Суздаль, который для этих целей предоставил многофункциональный спортивный комплекс «Суздаль Арена».

На соревнования приехало около 1000 спортсменов, тренеров и судей из Бенина, Казахстана, Камеруна, Кубы, Латвии, России, Узбекистана, Южной Осетии.

11 марта состоялась торжественная церемония открытия чемпионата и первенства мира по всестилевому каратэ. В адрес участников и организаторов мероприятия поступили приветствия от Сопредседателей Российского Союза боевых искусств, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе – Юрия Петровича Трутнева и Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – Сергея Владиленовича Кириенко, а также Министра спорта Российской Федерации Олега Васильевича Матыцина. Среди почетных гостей мероприятия присутствовали временно исполняющий обязанности Губернатора владимирской области Александр Александрович Авдеев, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Валерьевич Кавинов, Депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов и президент Международной федерации всестилевого каратэ, Главный судья соревнований Рамиль Габдрауфович Габбасов. Завершилась церемония выступлением Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» имени Михаила Фирсова (художественный руководитель - Заслуженный артист России Николай Литвинов).