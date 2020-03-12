Власти Токио надеются, что Олимпиада-2020 состоится в запланированный срок

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12 марта 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Коикэ Юрико, фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO, globallookpress.com

Губернатор Токио Коикэ Юрико сообщила о готовящемся заявлении Международного олимпийского комитета (МОК). Глава японской столицы уверена, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет в установленные сроки.

Коикэ Юрико исключила отмену Олимпийских игр из-за распространения коронавируса. По ее убеждению, "отмена Олимпиады сейчас невозможна", в Японии проведена серьезная подготовительная работа к таким важным соревнованиям.

12 марта в Древней Олимпии пройдет церемония зажжения олимпийского огня без зрителей. В церемонии открытия летних Олимпийских игр примут участие только официальные лица и журналисты.

Олимпийские игры, которые должны летом 2020 года пройти в Токио, из-за распространения в мире новой коронавирусной инфекции могут быть перенесены на один или на два года.