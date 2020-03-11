Член японского оргкомитета Олимпиады-2020 сообщил, что Игры могут перенести из-за коронавируса

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11 марта 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Олимпийские игры, которые должны летом 2020 года пройти в Токио, из-за распространения в мире новой коронавирусной инфекции могут быть перенесены на один или на два года.Член японского оргкомитета Олимпиады-2020 Харуюки Такахаши считает, что отменить игры Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет, скорее всего, будет их перенос.

В интервью газете Wall Street Journal Харуюки Такахаши отметил, что перенос Игр на срок до года будет сложным, поскольку в этом случае Олимпиада совпадет одновременно с другими важными спортивными событиями. По его мнению, проще всего перенести Олимпийские игры на два года, так как расписание спортивных мероприятий на следующий год уже почти полностью согласовано.

Национальный олимпийский комитет Греции ранее заявил, что церемония зажжения олимпийского огня, которая традиционно проводится в этой стране, состоится без зрителей. При этом участие в торжественной церемонии примут всего 100 человек.