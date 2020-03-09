Олимпийский огонь зажгут без зрителей

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9 марта 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

В этом году традиционная церемония зажжения огня летней Олимпиады-2020 состоится без зрителей, сообщили в Национальном олимпийском комитете Греции.

Огонь Олимпиады в Токио будет зажжен в Олимпии 12 марта. При этом участие в торжественной церемонии примут всего 100 человек. На мероприятие не будут допущены ни зрители, ни журналисты. Такие меры предосторожности вызваны распространением коронавируса.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа. Несмотря на слухи о том, что мероприятие могут перенести или даже вовсе отменить, в МОК призвали спортсменов не оставлять подготовку и рассчитывать на заранее установленные даты.