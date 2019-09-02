Евгения Медведева рассказала о школьных годах

В День знаний российская фигуристка 19-летняя Евгения Медведева рассказала, как совмещала обучение в школе и спорт и что упустила в жизни из-за постоянных тренировок.

Девушка призналась, что каждый раз 1 сентября она отмечала на льду. Из-за ежедневных тренировок девушка зачастую не посещала школьные занятия, а уроки делала в перерывах между занятиями по фигурному катанию. «А программу 10 и 11 классов я прошла экстерном, за один год, чтобы освободить олимпийский сезон», - поделилась Медведева. Также девушка рассказала поклонникам, что в школе больше всего любила математику, которая легко ей давалась.