В Антарктиде российские ученые извлекли лед возрастом 1 млн лет

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4 февраля 2023, 14:49 Источник: https://www.aari.ru

© Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Специалисты Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) успешно подняли из ледника над озером Восток ледяной керн возрастом более 1 миллиона лет. Ученые получили уникальные образцы, содержащие информацию об изменениях климата на Земле от наших дней до эпохи среднего плейстоцена, сообщает «ААНИИ».

Лёд залегал на глубине свыше 3,5 км. За время сезонных работ из скважины 5Г-5 в леднике над озером Восток поднято около 60 метров ледяных кернов.

Геологическая эпоха плейстоцен, длившаяся примерно от 2 580 000 до 11 700 лет назад. Временной период от 1250 до 700 тысяч лет назад принято считать временем среднеплейстоценового климатического перехода.

Именно в этот период в атмосфере Земли могла наблюдаться повышенная концентрация СО2, и предположительно в этот период на планете произошла перестройка климатической системы.

Изучив данные об изменении климата, хранящихся в ледяных кернах, ученые смогут выдвинуть гипотезы о возможных причинах, скоростях и последствиях произошедших трансформаций.

По данным ученых, в последние 800 лет жизнь на Земле развивается в пределах одной климатической системы, предполагающей смену ледниковых и межледниковых эпох с примерной цикличностью в 100 тысяч лет. Мы живем в относительно теплый период, который называется межледниковьем.

Подледниковое озеро Восток – одно из крупнейших на Земле, было открыто в конце 20 века в Антарктиде в районе российской антарктической станции Восток, в честь которой оно получило свое название. Предполагаемая площадь этого подледникового пресноводного водоема около 16 тысяч квадратных км, глубина – более 1 200 метров.

На протяжении нескольких миллионов лет экосистема озера Восток была изолирована от внешнего воздействия под толщей льда на глубине около 4 километров. На сегодняшний день это самое малоизученное место на планете.

В январе 1970 года сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Горного института начали бурение первой глубокой скважины (1Г – первая глубокая) на станции Восток. В 1990 году начался проект по бурению пятой по счёту глубокой скважины (5Г). Первое вскрытие озера Восток состоялось 5 февраля 2012 года на глубине 3 769,3 метра. В прошлом году ученые подняли из глубин ледника образцы древнего льда возрастом около 500 тысяч лет.