Изменение климата предсказывает смещение на юг крупных видов китов в Новой Зеландии

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9 августа 2022, 13:48

Фото: www.stockvault.net

Международное совместное исследование между Университетом Мэсси, Цюриха, Флиндерса и Кентерберийским университетом, проливает свет на то, как изменение климата повлияет на распределение больших китов в водах Новой Зеландии к 2100 году при различных сценариях изменения климата, сообщает «Рhys.org».

Исследование показывает сдвиг юг для более подходящей среды обитания для синих китов и кашалотов по мере нагревания океана.

Островные государства, такие как Новая Зеландия, чрезвычайно уязвимы к воздействию изменения климата на морские экосистемы из-за их сильной связи с океаном. Например, кашалоты в Новой Зеландии имеют решающее значение для индустрии туризма и местной экономики.

Большие киты, такие как синие, являются важными инженерами экосистемы. Это означает, что они выполняют множество задач, таких как облегчение переноса питательных веществ из глубоких вод на поверхность и через широты через миграцию из мест кормления.

Их прогнозируемый будущий сдвиг на юг, вызванный изменением климата, повлияет на функционирование экосистемы и потенциально дестабилизирует экологические процессы в северной части Новой Зеландии.

Старший автор доктор Фредерик Сальтре, соруководитель Лаборатории глобальной экологии в Университете Флиндерса, говорит, что «такие районы могут служить климатической рефугией для обоих видов китов.

Знание этих районов на раннем этапе дает возможность для их усиления защиты в будущем, особенно при рассмотрении размещения морских охраняемых районов и законодательства о разведке нефти и газа».