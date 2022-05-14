Нефтяное пятно длиной в полкилометра обнаружено в Авачинской бухте

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

14 мая 2022, 11:41

Фото: pixabay.com

В Петропавловске-Камчатском в акватории Авачинской бухты инспекторами Росприроднадзора был зафиксирован разлив нефтепродуктов. Нефте-пятно обнаружено непосредственно у берега и растянулось от района Мехзавода до Никольской сопки. Об этом сообщает в своем telegram-канале руководитель ведомства Светлана Радионова.

«По предварительной информации, пятно довольно крупного размера — шириной 15 сантиметров и длиной 500 метров. Разбираемся в ситуации. По результатам примем меры», - сообщает она.

Напоминаем, что в 2020 году в Авачинской бухте были зафиксированы тысячи погибших морских обитателей, а местные сёрферы жаловались на жжение кожи после захода вводу. Морские котики не хотели заходить вводу и несмотря на природную пугливость оставались на берегу. Тысячи морских звезд, осьминогов и рыбы погибло.

На место выехала группа ученых. Согласно заключениям Следственного Комитета РФ, чудовищная трагедия в Авачинской бухте, ставшая причиной смерти тысяч морских обитателей, не была техногенной, ей стала природная катастрофа. Основная версия – цветение и развитие токсичных микроводорослей.