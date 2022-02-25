Исследование: Солнечный свет растворил до десяти процентов нефти после экологической катастрофы в Мексиканском заливе

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

25 февраля 2022, 16:49

Фото: pixabay.com

Ученые Океанографического института Вудс-Хоул (США) выяснили, что 10% нефти, разлитой в Мексиканском заливе в результате бедствия, которая потерпела нефтяная платформа Deepwater Horizon, растворилась в морской воде под действием солнечного света. Открытие актуально для разработки новых стратегий реагирования на разливы, однако токсичность соединений, образующихся из нефти под действием света, еще предстоит изучить, сообщает журнал Science Advances.

Сезонные и широтные колебания солнечного излучения могут быть основными факторами скорости фотораспада, но воздействие зависит от местоположения и времени гипотетического разлива.

С помощью светодиодных реакторов были смоделированы различные условия окружающей среды, в том числе толщина нефтяного пятна, географическое местоположение, время года, а также освещение.

Ученым удалось выяснить, что основным фактором, влияющим на фоторастворение нефти, является длина волны света, а в меньшей степени этот процесс зависит от дозы светового излучения.

По разным оценкам, с затонувшей платформы от 3 до 17 процентов нефти, попавшей в море, подверглись фоторастворению.

Ранее считалось, что нефть либо испаряется, либо подвергается биологическому разложению, либо выбрасывается на берег.

Техногенная катастрофа 2010 года в Мексике привела к разливу около 206 миллионов галлонов нефти. Влияние фотоокисления и биодеградации на судьбу нефти и газа, разлитой во время инцидента и её связь с глубоководными горизонтами до сих пор до конца не изучена, как и экологические последствия влияния на биоразнообразие в Мексиканском заливе.