В Германии элементы солнечных панелей изготовили из 100 % переработанного кремния

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14 февраля 2022, 15:11

Фото: pixabay.com

Отличные новости в части экологичности солнечных панелей пришли из Германии. Исследователи показали возможность полной и эффективной переработки кремниевых элементов. 100% переработанный кремний дал результат, сопоставимый с новым, сообщает «Fraunhofer ise».

В Германии около десяти тысяч тонн кремния попадают на рынок переработки в старых фотоэлектрических модулях каждый год. По разным оценкам специалистов с 2029 года предполагается, что это будет несколько сотен тысяч тонн в год.

В настоящее время из старых модулей перерабатываются только алюминий, стекло и медь, но не кремниевые солнечные элементы. Чтобы иметь возможность продолжать использовать этот материал, исследователи из Центра кремниевой фотовольтаики Фраунгофера CSP в Галле (Заале) и Института солнечных энергетических систем Фраунгофера ISE совместно с крупнейшей немецкой компанией по переработке фотоэлектрических модулей разработали решение: кремний модулей был переработан в промышленных масштабах и использовался для производства новых солнечных элементов PERC.

В результате полученные из 100% переработанного кремния элементы показали эффективность 19,7%, что хотя и ниже значений лучших новых панелей (порядка 22,2%), но однозначно больше, чем у переработанных модулей.

Особо отмечается, что при переработке использовались старые модули разных типов без оглядки на производителя и происхождение, сообщает ТК "Зеленая энергия".