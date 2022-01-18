ТАСС: Фишт-Оштенский массив в Адыгее исключили из границ биосферного полигона

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

18 января 2022, 13:26

Фото: pixabay.com

Фишт-Оштенский горный массив исключен из границ Лагонакского биосферного полигона для соблюдения всех экологических норм и требований безопасности при создании горнолыжного курорта «Лагонаки», сообщил в понедельник в своем аккаунте в соцсети Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Распоряжением правительства РФ Фишт-Оштенский горный массив исключен из границ Лагонакского биосферного полигона. Это еще раз подчеркивает последовательность наших действий по соблюдению всех экологических норм и требований безопасности при создании горнолыжного курорта «Лагонаки». Президент России Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному Собранию указал на важность развития туризма в регионах с учетом сохранения природных богатств. Это же условие является доминантным при создании экокурорта «Лагонаки»,- написал Кумпилов.

В соответствии с проектом планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников различного класса, также планируется строительство дорожной инфраструктуры и обеспечение электроснабжения нового курорта, сообщает ТАСС.

Ранее, в 2021 году, более 120 ученых и заслуженных деятелей науки РФ и член-корреспонденты РАН, написали открытое письмо Президенту с просьбой отменить планы властей Республики Адыгея по строительству горнолыжного курорта на территории Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».

Биологи, геологи, экологи убеждены, что заповедники должны в первую очередь являться эталонами естественного состояния природных территорий, поэтому организация экологического туризма не должна включать строительство капитальных объектов на заповедных территориях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости