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В США создали парус для сбора космического мусора

, 13:03

В США создали парус для сбора космического мусора
Фото: «Naked Space»

Полупрозрачный парус сделан из фторированного полиимида, его площадь 59 кв. м. Предполагается, что он будет разворачиваться и улавливать мусор на высоте до 645 км. После этого он начнет тормозить и снижаться до низкой околоземной орбиты, где мусор должен сгореть. Об этом сообщает «Naked Space».

Создатели паруса говорят, что он сможет вывести с орбиты не только обломки спутников, но и разгонный блок ракеты-носителя. Первые испытания назначены на ноябрь.

Сейчас на околоземной орбите находится около 7000 тонн космического мусора. В будущем он будет мешать запуску новых ракет и спутников. Уже есть первые аварии, недавно мусор от российской ракеты врезался в китайский спутник и повредил его. Ученые уже создали интерактивную карту космического мусора, дело за малым, осталось его убрать.

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