В Петербурге удалось избежать морского нагонного наводнения

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

11 февраля 2023, 15:12 Елена Соколова

Фото: Фрагмент из видео на видеохостинге YouTube

Предотвратить наводнение специалисты смогли благодаря закрытию дамбы днём ранее.

В пятницу в Санкт-Петербурге резко возросла угроза наводнения из-за непогоды в городе. Морское нагонное наводнение удалось предотвратить благодаря своевременному закрытию дамбы. Потенциальное наводнение могло стать 32-м по счёту, сообщает петербургское издание Нева.Тудей.

Уровень воды достигал 184 сантиметров, но благодаря закрытию затворов в Финском заливе вода держалась на отметке 168 сантиметров, что всего на семь сантиметров превышает нижний порог уровня опасного наводнения (от 161 до 210 сантиметров). Погодные условия осложнялись порывистым ветром, скорость которого временами достигала 20-25 метров в секунду.

Сейчас дамбу снова открыли, уровень воды опустился, и суда снова могут ходить по Финскому заливу.

Отметим, что за ситуацией с уровнем воды следят десять метеорологических станций на восточной стороне Финского залива. Это позволяет предотвратить наводнение, которое может последовать за усилением ветра.