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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

В Петербурге в 2022-м открыли в два раза меньше офисов, чем хотели

, 19:03

В Петербурге в 2022-м открыли в два раза меньше офисов, чем хотели
Источник: Canva


В прошлом году в Северной столице открылось 13 офисных центров.

В 2022 году в Санкт-Петербурге открыли 13 офисных зданий, их площадь составила более 160 тысяч квадратных километров. При этом такие показатели в два раза уступают запланированному в начале года количеству офисов. Как сообщают петербургские СМИ, об этом стало известно от представителей NF Group.

В Санкт-Петербурге добавилось четыре объекта класса А и девять объектов класса В.

Отмечается, что ряд застройщиков приостановил работы по строительству офисных зданий.

К концу прошлого года в бизнес-центрах Северной столице оставалось 450 тысяч квадратных метров, которые никем не использовались. Это примерно на 90% больше, чем годом ранее. Сейчас не арендуют порядка 11% офисов класса А, а также пустуют примерно столько же офисов класса В.

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