Сегодня - День подразделений ГУБОП России

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15 ноября 2022, 09:17 Татьяна САВКИНА

Фото: vk.com

15 ноября отмечается День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. Он был учрежден в честь годовщины создания шестого Управления МВД СССР, специализировавшегося на борьбе с организованной преступностью.

В конце 80х годов, во время перестройки отсутствие политической, экономической и социальной стабильности привело к тому, что в стране начали массово появляться организованные преступные группировки.

Если изначально ОПГ состояли из 4-5 человек, то постепенно их «штат» расширялся, причем везде была четкая иерархия.

Новая структура МВД была укомплектована из самых лучших сотрудников с безупречной репутацией и большим опытом. Всего первый состав насчитывал 32 человека, которые, конечно же, не могли сами остановить растущую преступность. Криминогенная обстановка после распада СССР стала еще хуже. На улицах многих городов шли настоящие войны, причем не только между силовиками и бандитами, но и между противоборствующими группировками. От властей ждали действенных мер.

Последовала реорганизация структуры в Главное управление по организованной преступности МВД Российской Федерации, а в его ответственность вошла борьба с наиболее опасными преступлениями, а также коррупция и наркобизнес.

В 2004 году Управление было реорганизовано в Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России, который в 2008 году в результате реформирования в системе МВД был преобразован в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУПЭ МВД России).

В настоящее время ГУПЭ МВД РФ — самостоятельное структурное подразделение полиции, оно входит в центральный аппарат МВД России.

Основное направление - оперативно-розыскная деятельность с целью выявления и обезвреживания преступных группировок и экстремистских организаций, включает:

- освобождение заложников и поиск похищенных граждан.

- слежка за «ворами в законе» и криминальными авторитетами.

- расследование этнических преступлений.

- предотвращение экономических преступлений государственного масштаба.

- взаимодействие с иностранными коллегами для противоборства транснациональным преступным группировкам.

- ликвидация каналов незаконного оборота оружия.

- выявление и блокировка маршрутов поставок наркотиков в России.

Главный упор в работе делается именно на борьбу с терроризмом, так как этот фактор больше всего угрожает национальной безопасности и способен дестабилизировать обстановку в обществе.