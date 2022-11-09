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Власти Херсонской области: у войск Украины много погибших на херсонской линии фронта, в их числе иностранные наемники

, 11:17 Источник: РИА Новости

Власти Херсонской области: у войск Украины много погибших на херсонской линии фронта, в их числе иностранные наемники
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

У Вооруженных сил Украины много погибших на херсонской линии фронта, в их числе иностранные наемники. На это, как передает РИА Новости, указали власти Херсонской области.

«Украинские войска понесли большие потери на херсонской линии фронта, есть много погибших, в том числе наемников — власти региона РИА Новости», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, ВСУ уперлись на территории области в линию обороны, их продвижение остановлено.

Как сообщалось ранее в среду, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что, покрывая правящий в Киеве режим, Соединенные Штаты сами становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма.

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