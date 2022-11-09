Российский посол Антонов: США, покрывая украинский режим, сами становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма

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9 ноября 2022, 10:42

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Соединенные Штаты, покрывая правящий на Украине режим, сами становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма. Соответствующую точку зрения высказал Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

«Киев вынашивает планы по осуществлению диверсии с применением “грязной бомбы”», — процитирована написанная Антоновым статья в публикации, которая размещена в Telegram-канале посольства РФ.

Дипломатический представитель указал, что российская сторона пытается достучаться до международного сообщества и предупредить о надвигающейся угрозе, однако в США данные заявления называют «безосновательными». По словам Антонова, покрывая киевский режим, Вашингтон сам становится спонсором и пособником ядерного терроризма.

Как сообщалось ранее сегодня, Анатолий Антонов отметил, что Штаты превратили Украину в антироссийский плацдарм и не скрывали готовность бороться с РФ «до последнего украинца».