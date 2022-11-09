Посол Антонов: США превратили Украину в антироссийский плацдарм и не скрывали готовность бороться с РФ «до последнего украинца»

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9 ноября 2022, 10:03

Посол России в США Анатолий Антонов, Russian Embassy in the USA / globallookpress.com

Соединенные Штаты превратили Украину в антироссийский плацдарм и не скрывали готовность бороться с РФ «до последнего украинца». На это указал в своей статье Анатолий Антонов, посол Москвы в США.

«Вашингтон и его союзники превратили Украину в главный антироссийский плацдарм. При этом не скрывали свою готовность бороться с Россией “до последнего украинца”», — приведены выдержки из статьи Антонова в публикации, которая размещена в Telegram-канале дипломатической миссии Москвы в Штатах.

Также посол отметил, что кульминацией западного лицемерия стало игнорирование заявления украинского президента Владимира Зеленского о намерении вернуть ядерный статус бывшей советской республике.

Как сообщалось ранее в среду, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал, что армия РФ пресекла попытки войск Украины «просочиться» по всем направлениям в регионе.